Cina: rapporto, mercato assicurativo cinese supererà quello Usa nel 2030

- La Cina dovrebbe superare gli Stati Uniti diventando il più grande mercato assicurativo del mondo nel 2030, secondo un rapporto di Swiss Re Institute. La Cina ha consolidato la propria posizione come secondo mercato assicurativo a livello globale nel 2018, con premi totali che raggiungono i 575 miliardi di dollari. Tuttavia, il mercato cinese è attualmente inferiore al 40 per cento delle dimensioni del mercato statunitense ed è anche più piccolo dei tre mercati più grandi in Europa - Regno Unito, Germania e Francia - messi insieme. Swiss Re Institute prevede che la regione Asia-Pacifico rappresenterà il 42 per cento dei premi globali entro il 2029, principalmente guidata dalla Cina. (segue) (Cip)