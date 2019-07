Cina: rapporto, mercato assicurativo cinese supererà quello Usa nel 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota della Cina dei premi globali è passata da zero nel 1980 all'11 per cento nel 2018, e si prevede che raggiungerà il 20 per cento nel prossimo decennio per poi superare gli Stati Uniti come il più grande mercato intorno al 2030. I premi assicurativi globali hanno superato per la prima volta il valore di 5mila miliardi di dollari nel 2018, pari a oltre il 6 per cento del prodotto interno lordo mondiale, secondo il rapporto. Guidati dai mercati emergenti, i premi assicurativi globali cresceranno probabilmente del 3 per cento in termini reali nei prossimi due anni. I premi delle assicurazioni sulla vita aumenteranno del 2,9 per cento, ben al di sopra della media annuale dello 0,6 per cento dei precedenti 10 anni, trainati principalmente proprio dalla crescita del mercato cinese. (Cip)