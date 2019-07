Imprese: vicepresidente Samsung in Giappone dopo imposizioni controlli export

- Il vicepresidente di Samsung Electronics e leader di fatto dell’omonimo conglomerato industriale sudcoreano, Lee Jae-yong, si è recato in visita in Giappone dopo la decisione di Tokyo di imporre controlli all’export di materiali per l’elettronica verso la Corea del Sud. Lo hanno riferito i media sudcoreani, secondo cui Lee avrebbe discusso con i fornitori di Samsung possibili scappatoie tese ad aggirare i nuovi vincoli alla forniture, cruciali per il suo business dei semiconduttori. Lee avrebbe chiesto ai fornitori di inviare i materiali a Samsung da siti al di fuori del Giappone, così da eludere i controlli in vigore dallo scorso 4 luglio. Uno dei tre materiali sottoposti a controlli da Tokyo – il fluoruro di idrogeno – è cruciale per la realizzazione dei semiconduttori di Samsung, e il Giappone ha un monopolio di fatto della sintesi di tale sostanza. Samsung, che dispone di scorte del materiale per appena un mese, potrebbe essere presto costretta a tagliare la produzione. (segue) (Git)