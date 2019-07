Giappone: elezione Camera alta, sondaggi attribuiscono vantaggio ai conservatori

- La coalizione di governo conservatrice del Giappone è in corsa per aggiudicarsi la maggioranza alle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta della Dieta, in programma il prossimo 21 luglio. E’ il quadro fornito dall’ultimo sondaggio del quotidiano “Asahi Shimbun”, che ha interpellato 59.270 utenze telefoniche giapponesi alla fine della scorsa settimana. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del premier Shinzo Abe potrebbe aggiudicarsi 20 seggi nei distretti prefetturali, e tra 15 e 20 seggi nei distretti proporzionali, su un totale di 124 seggi complessivamente interessati dal voto. Per il partito, tale risultato sarebbe leggermente migliore rispetto a quello delle elezioni del 2016. Anche il partito Komeito, alleato dell’ldp, dovrebbe guadagnare seggi alla Camera alta; assieme, i due partiti potrebbero aggiudicarsi tra i 70 e i 75 seggi; per giungere a controllare i due terzi della Camera necessari ad approvare la riforma della Costituzione voluta da Abe, però, i due partiti e il partito indipendente Ishin no Kai, favorevole alla riforma, dovranno conquistare complessivamente 85 seggi. (segue) (Git)