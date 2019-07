Usa-Cina: guerra dazi è costata 40miliardi di dollari in un anno

- Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina è costato ai due paesi circa 40 miliardi di dollari in mancate esportazioni nell’arco di un anno, e le aziende di entrambi i paesi sono impegnate in un difficile quanto dispendioso riallineamento delle rispettive catene di approvvigionamento in considerazione dei dazi imposti da Washington e Pechino. Il conflitto commerciale tra le due maggiori economie del globo è iniziato il 6 luglio dello scorso anno, quando gli Usa hanno imposto dazi del 25 per cento a 818 categorie di merci d’importazione cinesi. Tale azione ha innescato una serie di contro-dazi da parte di entrambi i paesi, che pur avendo intrapreso colloqui dallo scorso dicembre, non sono ancora riusciti a trovare un accordo in grado di chiudere le ostilità. Stando ai dati pubblicati dai due paesi, e passati in rassegna dal quotidiano “Nikkei”, le esportazioni cinesi verso gli Usa interessate dai dazi sono calate in un anno del 14 per cento, e di 18 miliardi di dollari in termini assoluti: tale cifra equivale a circa il 3 per cento delle esportazioni annue complessive verso gli Stati Uniti. Il danno per gli esportatori Usa è stato maggiore, con un calo delle esportazioni verso la Cina pari al 15 per cento (circa 23 miliardi di dollari). I dazi imposti dai due paesi nel corso dell’ultimo anno gravano su circa la metà delle importazioni Usa dalla Cina, e su circa il 70 per cento delle importazioni cinesi dagli Usa.Il governo cinese ha deciso di effettuare la piena apertura del proprio settore finanziario ai capitali stranieri nel 2020, con un anno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La decisione, annunciata in concomitanza con la pubblicazione della nuova lista delle aree dell’economia precluse in tutto o in parte agli investimenti stranieri, riflette la preoccupazione di Pechino per il crescente numero di aziende in uscita dal paese, per sottrarsi ai dazi imposti dagli Stati Uniti. La Cina “diventerà più aperta, trasparente e prevedibile per gli investimenti stranieri, e il suo ambiente aziendale migliorerà ulteriormente”, ha dichiarato il 2 luglio il primo ministro cinese, Li Keqiang, in occasione del “Forum estivo di Davos”, organizzato come ogni anno dal Forum economico mondiale presso la città portuale cinese di Dalian.La Cina ha allentato i vincoli agli investimenti stranieri in diverse aree della sua economia, a cominciare dallo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas naturale, in risposta ai colloqui dello scorso fine settimana tra il presidente Xi Jinping e il suo omologo statunitense Donald Trump, culminato in una nuova tregua dalle ostilità commerciali e dal rilancio dei negoziati per una accordo. Il governo cinese pubblica ogni anno una cosiddetta “negative list”, che illustra le aree della sua economia precluse, in tutto o in parte, agli investimenti stranieri. La nuova lista, pubblicata lo scorso 30 giugno, contiene circa il 20 per cento delle restrizioni in meno, un segnale della volontà di Pechino di tener fede all’impegno a proseguire l’apertura e la riforma della sua economia. Tra i settori rimossi dalla lista figurano lo sfruttamento e lo sviluppo degli idrocarburi, la fornitura di gas naturale nelle città sopra i 500mila abitanti, e l’esplorazione ed estrazione di minerali come il molibdeno, utilizzato per la produzione di leghe d’acciaio.La decisione di accelerare l’apertura della finanza e di settori strategici dell’economia è giunta dopo il colloquio dello scorso fine settimana tra il presidente Usa Trump e l’omologo cinese Xi, a margine delG20 di Osaka. Nell’anno trascorso dall’imposizione del primo round di dazi statunitensi sulle merci cinesi, un crescente numero di aziende straniere ha deciso di trasferire in parte o in toto la produzione dalla Cina ad altri paesi della regione asiatica, così da evitare i dazi all’ingresso sul mercato Usa. La conseguente pressione economica subita da Pechino sembra aver spinto la Cina al compromesso sulle richieste di Washington di maggiore apertura dei mercati. Durante il Forum di Dalian, il premier cinese Li ha spiegato che i limiti alla proprietà straniera di obbligazioni, assicurazioni sulla vita e future verranno completamente rimossi il prossimo anno.Al Forum di Dalian il premier cinese Li ha posto l’accento anche sulla semplificazione dell’accesso di capitali stranieri ai settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e di Internet, che dovrebbe essere attuata il prossimo anno. Le norme attualmente in vigore prevedono che il capitale delle compagnie aeree cinesi debba essere detenuto a maggioranza da soggetti nazionali, e che i rappresentanti di quelle società debbano essere cittadini cinesi. La proprietà cinese è anche obbligatoria per gli operatori telefonici e delle telecomunicazioni, mentre il settore di Internet, in forte espansione, limita la partecipazione straniera al 50 per cento. Durante il suo intervento al Forum, il premier Li ha anche voluto ribadire che Pechino non praticherà nessuna discriminazione ai danni di attori stranieri per quanto riguarda l’accesso al credito e la valutazione di rischio, aree oggetto a loro volta di promesse di apertura che sinora hanno tardato a concretizzarsi.Tramite queste riforme orientate ai servizi, la Cina punta ad attrarre investimenti esteri che creino posti di lavoro nel settore, aiutando a colmare l’occupazione perduta dal manifatturiero, soggetto ai dazi statunitensi. Un rapporto presentato il mese scorso dalla Tsinghua University lancia l’allarme sul deflusso di aziende dal paese, citando in particolare i fornitori locali di Apple, e avverte che gli effetti negativi dei dazi statunitensi si stanno intensificando. Un sondaggio effettuato lo scorso maggio dalla Camera di commercio statunitense in Cina ha rilevato che circa il 40 per cento delle aziende partner stanno valutando di trasferire la produzione all’esterno della Cina, o lo hanno già fatto.Le aziende dell’elettronica per il consumo Hp, Dell e Microsoft, e il colosso dell’e-commerce Amazon, stanno studiando ad esempio il trasferimento di quote significative della loro capacità produttiva all’esterno della Cina. Le aziende si preparano così ad unirsi al crescente esodo di aziende che rischia di minare lo status della Cina quale hub mondiale per la produzione di gadget tecnologici. Hp e Dell, rispettivamente il primo e terzo produttore mondiale di personal computer, con una quota combinata del mercato mondiale del 40 per cento, intendono trasferire dalla Cina sino al 30 per cento della loro capacità di produzione di computer portatili, secondo fonti aziendali citate dal quotidiano “Nikkei”. Microsoft, Google, Amazon, Sony e Nintendo stanno valutando a loro volta il trasferimento dalla Cina di parte della loro produzione di console per videogiochi, casse acustiche e altri apparecchi elettronici. Piani simili sarebbero allo studio di produttori di personal computer quali Lenovo Group, Acer e Asustek Computer.Alla fine del mese scorso anche Apple, il colosso tecnologico di Cupertino, ha chiesto ai suoi fornitori di valutare i costi legati al trasferimento del 15-30 per cento della loro capacità produttiva dalla Cina ad altri paesi del Sud-est Asiatico, in vista di una profonda ristrutturazione della catena di forniture aziendali. La richiesta dell’azienda californiana è stata innescata dalle protratte ostilità commerciali tra Washington e Pechino, ma diverse fonti affermano che anche se le tensioni verranno risolte, Apple non intende tornare sui suoi passi, a causa della preoccupazione legata all’eccessiva e crescente dipendenza dalla manifattura cinese. “Un basso tasso di natalità, un costo del lavoro crescente e i rischi dell’eccessiva centralizzazione della produzione in un solo paese sono fattori avversi che non muteranno”, ha dichiarato la fonte citata da “Nikkei”. “Con o senza l’ultimo round di tariffe (Usa) a 300 miliardi di dollari (di merci d’importazione cinesi), Apple intende seguire la vasta tendenza alla diversificazione della produzione”, ha aggiunto la fonte.A partire dal 18 luglio, Amazon Cina chiuderà l'accesso ai servizi di vendita online locali. Amazon ha detto ai venditori di non utilizzare Amazon.cn dopo tale scadenza, oltre la quale le vendite avverranno solo tramite canali transfrontalieri. Amazon fornirà prodotti ai consumatori cinesi direttamente dai suoi siti oltreoceano, aveva annunciato Amazon ad aprile. La compagnia manterrà le attività chiave in Cina - da Kindle, dal suo servizio cloud Amazon Web Services alle operazioni di commercio online transfrontaliere Amazon Global Store e Global Selling.Nei mercati nazionali al dettaglio online, Amazon deve affrontare la dura concorrenza di rivali locali, tra cui Alibaba e JD.com. Per i restanti servizi di commercio elettronico transfrontaliero, Amazon aumenterà gli investimenti in logistica e relativi eventi di marketing. Tra il 14 e il 17 luglio, Amazon offrirà prodotti fortemente scontati principalmente dai mercati di Amazon negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Germania.L’accelerazione del processo di apertura annunciato dalla Cina pare anche una concessione a Washington, che preme da anni affinché la seconda economia mondiale apra i settori della finanza e di Internet alle partecipazioni straniere. Il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha spesso lamentato di non comprendere per quale ragione la rimozione dei limiti alla partecipazione straniera in quei settori dell’economia cinese dovrebbe richiedere tre anni. Durante l’incontro con Xi, lo scorso fine settimana, il presidente Usa Trump ha concordato di riprendere i negoziati commerciali, congelare l’imposizione di dazi ad altri 300 miliardi di dollari di merci cinesi, ed ha menzionato il riavvio delle vendite di componenti e servizi Usa al colosso dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei. Diversi esperti ritengono che aperture di tale portata possano essere giunte solo a fronte di significative concessioni da parte di Pechino. (Cip)