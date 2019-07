Business news: Brasile, produzione auto, camion e autobus cresciuta del 2,8 per cento nel primo semestre 2019

- L'Associazione nazionale di produttori di veicoli a motore (Anfavea) ha diffuso i dati sulla produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus in Brasile, aumentata del 2,8 per cento nel primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. Dagli impianti industriali brasiliani sono usciti in tutto 1,47 milioni di veicoli contro i 1,43 milioni dello scorso anno. Quanto al mese di giugno, tuttavia, la produzione è diminuita del 9 per cento passando dalle 256,3 mila unità prodotte nel 2018 alle 233 mila prodotte nel 2019. Il calo ha registrato una contrazione rispetto a maggio quando la produzione era calata del 15,5 per cento. (Res)