Business news: Trasporto aereo, compagnia low cost argentina Flybondi inaugura rotta Buenos Aires-Rio

- La compagnia aerea low cost argentina Flybondi inizierà ad operare a partire da ottobre la rotta Buenos Aires-Rio de Janeiro. Si tratta della prima low cost ad essere autorizzata dall'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac) ad operare sui cieli brasiliani, e inaugurerà il servizio con un'offerta annunciata fino al 40 per cento inferiore a quelle presenti attualmente sul mercato. L'evento è stato festeggiato oggi via Twitter dallo stesso presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, con un messaggio nel quale definisce la concessione dell'autorizzazione come "una grande notizia". "Dopo che il nostro governo ha adottato un modello che si muove verso il libero mercato e la competitività iniziano ad emergere i benefici positivi per il consumatore", ha scritto Bolsonaro in riferimento all'ingresso di Flybondi nei cieli brasiliani. (Res)