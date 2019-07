Business news: Brasile, inaugurato a Rio il primo impianto che trasforma il biogas in combustibile per veicoli

- E' stato inaugurato il 5 luglio, a Rio de Janeiro il primo impianto di raffinazione di biogas in grado di trasformare il gas estratto dai rifiuti in combustibile utilizzabile per veicoli e industrie. Alla cerimonia, fa sapere il portale "Petronoticias", hanno partecipato il governatore ad interim di Rio de Janeiro, Claudio Castro, in rappresentanza del governatore Wilson Witzel, fuori dal paese per impegni istituzionali. L'impianto si trova nel centro di trattamento dei rifiuti di Seropédica. (Res)