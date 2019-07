Business news: Cile, attività economica al +2,3 per cento a maggio

- L'attività economica in Cile ha registrato a maggio la maggior crescita dell'anno con un +2,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. E' quanto risulta dall'Indicatore mensile (Imacec) reso noto dalla Banca centrale. Il registro di maggio rappresenta inoltre un incremento dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente, mentre sui dodici mesi da maggio 2018 a maggio 2019 il rilevamento dell'attività segna un +2,2 per cento complessivo. Come di consueto, data la forte incidenza dell'attività mineraria nel Prodotto interno lordo cileno (secondo dati del 2018 rappresenta circa il 15 per cento del totale Pil), i dati sull'andamento dell'economia vengono riportati anche in termini di "Imacec minerario" e "non minerario". In questo senso l'Imacec minerario ha registrato a maggio un calo del 2,3 per cento, dovuto a fattori sia metereologici che produttivi, mentre quello non minerario ha registrato un incremento del 2,8 per cento. (Res)