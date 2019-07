Business news: Colombia, inflazione al 2,71 per cento nel primo semestre

- L’inflazione in Colombia durante il primo semestre dell’anno si è attestata al 2,71 per cento. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane). Nel primo semestre del 2018 il livello di inflazione si era attestato al 2,47 per cento. Secondo quanto rende noto il Dane i maggiori incrementi si sono registrati nei settori alimenti e bevande alcoliche. (Res)