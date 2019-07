Business news: America Latina, presidente Duque, escludere settore lattiero-caseario da negoziati commerciali Alleanza del Pacifico

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha ribadito la sua richiesta di escludere il settore lattiero-caseario, che in Colombia rappresenta il 25 per cento del Pil agricolo e che riunisce oltre 500 mila produttori, dai negoziati commerciali dell'Alleanza del Pacifico, blocco commerciale composto da Perù, Cile, Colombia e Messico. “Non si tratta di capricci, ma della chiara difesa di un settore fondamentale per il nostro paese, specialmente nelle zone rurali", ha detto Duque parlando da Lima, dove si è tenuto il vertice dell’Alleanza del Pacifico. (Res)