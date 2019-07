Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Commissione Bilancio 1) Proposta di legge regionale n. 171 del 4 luglio 2019, concernente: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. A) e lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42) e successive modifiche". Esame di competenza ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 2) Proposta di deliberazione consiliare n. 32 del primo luglio 2019 concernente "Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2018". Esame di competenza ai sensi dell'articolo 55 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (ore 11)- Commissione Tutela del territorio. Audizione del presidente dell'Anci Nicola Marini e del presidente dell'Uncem Lazio Achille Bellucci, in merito alla pl 134 del 28 marzo 2019, primo firmatario Sergio Pirozzi (ore 14)- Commissione Lavori pubblici. Audizione sulla SS 675 Umbro-Laziale tratta Orte Civitavecchia con l’amministratore delegato Anas spa, Massimo Simonini (ore 14). Audizione sul ripristino della viabilità in via Carolano di Montelibretti – servizio provvisorio bus navetta Cotral. Sono stati invitati il Comune di Montelibretti, l’assessore regionale Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, la Città metropolitana Roma Capitale e Cotral spa (ore 15). Audizione sullo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali e di viabilità inerenti l’evento sportivo Ryder Cup 2022. Sono stati invtati l’amministratore unico Astral, Antonio Mallamo; il direttore del Dipartimento Viabilità Città metropolitana di Roma capitale, Claudio Di Biagio; la sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi; il presidente del IV Municipio RobertaDella Casa; il sindaco del Comune di Fonte Nuova, Piero Presutti; il sindaco del Comune di Guidonia, Michel Barbet (ore 16) (segue) (rer)