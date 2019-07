Business news: Brasile, Petrobras avvia piano di vendita quote della società di distribuzione del carburante

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato il 3 luglio l'avvio delle operazioni di vendita di una parte della propria partecipazione nella società di distribuzione del carburante BR Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A.). La compagnia petrolifera è in fase di trattativa avanzata con banche e investitori finanziari per cedere la propria quota attraverso un'offerta pubblica secondaria (follow-on), emettendo cioè azioni presso la borsa di San Paolo. Tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'offerta saranno soggetti alla valutazione degli organi interni di Petrobras e all'approvazione degli enti regolatori del mercato come la Commissione di valori mobiliari (Cvm). (Res)