Business news: America Latina, dopo Ue Mercosur spinge su accordo libero scambio con Stati Uniti

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha rivelato che i paesi del Mercato comune del Sud (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, spingeranno per un trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, dopo l'intesa raggiunta con l'Unione europea. "I paesi del Mercosur hanno proposto in diversi colloqui con gli Stati Uniti la possibilità di avviare negoziati bilaterali o dei singoli paesi per un accordo di libero scambio", ha detto Faurie in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Nacion". "Un accordo con gli Usa sarebbe perfettamente complementare con quello appena chiuso con l'Ue, che non rappresenta un riorientamento del commercio ma la massimizzazione degli attuali termini di scambio", ha aggiunto Faurie. Anche il presidente Mauricio Macri ha fatto riferimento al possibile accordo con gli Stati Uniti citando il suo ministro. "Faurie mi ha detto che stiamo discutendo con il Brasile un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, al mondo interessa integrarsi con noi", ha detto Macri nel quadro di una conferenza di fronte a una platea di imprenditori. (Res)