Business news: America Latina, Vizcarra, guerra commerciale Cina-Usa opportunità Alleanza Pacifico

- La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina può essere un’opportunità per “rilanciare e potenziare” l’Alleanza del Pacifico, blocco commerciale composto da Perù, Cile, Colombia e Messico. Lo ha dichiarato il presidente del Perù, Martín Vizcarra, parlando in chiusura del VI vertice imprenditoriale dell’Alleanza del Pacifico. “Data la situazione di incertezza che si registra nel mondo, i paesi uniti in un blocco devono agire insieme; questo ci dà maggiori strumenti e maggiore forza per ottenere un beneficio comune a fronte di questa situazione economica”, ha detto il capo dello stato peruviano. Oggi “l’Alleanza del Pacifico deve essere più unita che mai”, ha aggiunto. (Res)