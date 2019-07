Business news: America Latina, presidente Perù, Ecuador membro dell'Alleanza del Pacifico già quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ecuador potrebbe diventare un membro dell’Alleanza del Pacifico, blocco commerciale composto da Perù, Cile, Colombia e Messico già nel corso del 2019. Lo ha detto il presidente del Perù, Martin Vizcarra, parlando ai giornalisti a margine del vertice dell’Alleanza del Pacifico tenuto a Lima. “Diamo il benvenuto all’Ecuador e ci siamo impegnati ad accelerare le pratiche per la sua incorporazione a pieno titolo, fiduciosi che nel corso del 2019 Quito diventerà un membro dell’Alleanza del Pacifico”, ha detto il presidente peruviano. L’Ecuador ha confermato lo scorso anno la sua intenzione di unirsi all’Alleanza del Pacifico, cui partecipa per ora solo come paese osservatore. (Res)