Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, porta il suo saluto al Board di Cities Alliance.Sala Consiliare del Municipio 1, via Marconi 1 (ore 9.00)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte alla cerimonia di scoprimento della targa dedicata ai 100 anni dell'Associazione Nazionale AlpiniGalleria Vittorio Emanuele II (ore 15.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L’assessore all’Educazione Laura Galimberti interviene all’evento conclusivo di Mind Education.MIND - Auditorium Cascina Triulza (ore 17.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla presentazione del nuovo libro della vicepresidente del Partito Democratico Anna Ascani dal titolo “Senza maestri, storia di una generazione fragile”, con la prefazione di Matteo Renzi. Dibattito moderato da Imen Boulahrajane.Società Umanitaria - Sala Facchinetti, via San Barnaba 48 (ore 18.30)L’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, è ospite del terzo appuntamento con “Vox in the city”, organizzato da MM Spa.Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 18.30) (segue) (Rem)