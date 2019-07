Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene all'evento di presentazione del progetto 'Talents In Motion'.Palazzo Giureconsulti - Sala Colonne, piazza Mercanti 2 (ore 9.15)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene all'incontro 'SIRBeC e LombiardiaBeniCulturali: sviluppi e prospettive'.Palazzo Lombardia - Sala 'Marco Biagi' - Ingresso N4, primo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 9.30)L'assessore ad Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo interviene al convegno 'Il suolo circolare. Una nuova cultura di bonifica per la rigenerazione urbana'.Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, piazza Duca d'Aosta 3 (ore 9.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa al convegno dal titolo: 'Il polo Unimont, un hub innovativo per le montagne, tra le montagne e i giovani'. È previsto anche l'intervento del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti.Università della Montagna - Unimont, via Morino 8 - Edolo/BS (ore 11.45)Convegno organizzato dal Gruppo regionale del Pd dal titolo ‘Riqualifichiamo i collegamenti tra Milano e la Valtellina’. Introduce il consigliere regionale Pd Raffaele Straniero. Intervengono poi il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, il deputato Pd Gian Mario Fragomeli, l’esperto di viabilità e infrastrutture Luciano Minotti, l’esperto di trasporti Luigi Legnani, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, il vice presidente CCIAA Como Lecco Lorenzo Riva e il direttore API Lecco Mauro Gattinoni. Conclude l’incontro il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio PizzulPalazzo Falck - Sala Conferenze Confcommercio, piazza Garibaldi - Lecco (ore 15.00)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugura con il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e l'assessore regionale ad Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli la mostra 'Genio e Impresa’.Palazzo Lombardia - Spazio Espositivo - Ingresso N2, primo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 17.30) (segue) (Rem)