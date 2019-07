Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Al ministero dell'Interno (via del Viminale, 1), si terrà l’iniziativa promossa dalla Cgil di Roma e del Lazio per riflettere sul ruolo delle mafie nella Capitale e su come ripristinare giustizia, sicurezza e legalità. La tavola rotonda partirà dal libro della giornalista Floriana Bulfon 'Casamonica, la storia segreta' e coinvolgerà il prefetto Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia di Stato, Andrea Orlando ed Erasmo Palazzotto, membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio Regionale Sicurezza e Legalità della Regione Lazio, Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio e Antonio Patitucci, segretario generale del Silp Cgil di Roma e del Lazio. La relazione introduttiva sarà affidata a Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e del Lazio (ore 10)- Nella sala Regia di Palazzo dei Priori di Viterbo verrà presentata la 19esima edizione della manifestazione Ludika (ore 10.30)- Ad Aprilia Open Day organizzato dalla sede di Aprilia di Unindustria per gli studenti degli indirizzi di studio Chimica, materiali e biotecnologie e Meccanica e Meccatronica dell’IIS Nello e Carlo Roselli, in via Carroceto snc. Aprilia. All’apertura dei lavori, a cura del presidente di Unindustria Aprilia Pierpaolo Pontecorvo, seguirà una sessione dedicata ai colloqui conoscitivi tra imprese e diplomati (ore 14.30).- All’Auditorium Parco della musica un concerto per i giovani di tutta l’Europa. Chiusura del progetto “Music up close network”. Sala Santa Cecilia (ore 20.30) (rer)