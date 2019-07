Business news: Colombia, vendite veicoli nuovi salite del 6,5 per cento a giugno

- Le vendite di veicoli nuovi in Colombia sono salite del 6,5 per cento a giugno, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, arrivando a 19.455 unità. Lo rendono noto le principali associazioni di categoria, la Federazione nazionale dei commercianti (Fenalco) e l'Associazione dei datori di lavoro della Colombia (Andi). L’incremento delle vendite registrato nel sesto mese dell’anno è stato leggermente inferiore rispetto all’aumento interannuale avuto a maggio, pari al 6,8 per cento. Nel primo semestre le vendite di veicoli nuovi sono aumentate del 2,53 per cento a 116.038 unità, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)