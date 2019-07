Grecia: elezioni politiche, vittoria per Mitsotakis che domani giurerà come nuovo premier (2)

- Secondo quanto riferito da fonti di Nd, domani il leader del partito e grande vincitore di queste elezioni, Kyriakos Mitsotakis, dovrebbe giurare come primo ministro presso la residenza del presidente greco, Prokopis Pavlopoulos. Intanto il leader di Syriza e premier uscente, Alexis Tsipras, ha già telefonato a Mitsotakis per congratularsi per la vittoria. Da quanto si apprende, Tsipras sarà presente alla cerimonia di domani per il passaggio di consegne. (Gra)