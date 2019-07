Business news: Cuba, da Usa sanzioni alla compagnia petrolifera cubana Cubametales per rapporti con Venezuela

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla compagnia petrolifera statale cubana Cubametales per i suoi legami con il Venezuela. Lo ha annunciato in una nota il Dipartimento del Tesoro Usa. “In cambio del petrolio venezuelano Cuba continua a fornire supporto (…) al regime illegittimo del presidente Nicolas Maduro. La misura odierna prende di mira la compagnia per le sue operazioni nel settore petrolifero dell’economia venezuelana”, si legge nel comunicato. “Maduro si aggrappa a Cuba per rimanere al potere, comprando agenti militari e di intelligence in cambio di petrolio. Le sanzioni del Tesoro nei confronti di Cubametales interromperanno i tentativi di Maduro di utilizzare il petrolio venezuelano come strumento di contrattazione per aiutare i suoi sostenitori a ottenere protezione da Cuba e da altri attori stranieri", ha detto il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin. Le autorità di Washington hanno inoltre rimosso le sanzioni a carico della società italiana Pb Tankers Spa. "La decisione del Tesoro di rimuovere le restrizioni imposte alla Pb Tankers ricorda che cambiamenti positivi nel comportamento possono portare all'eliminazione delle sanzioni", ha aggiunto. (Res)