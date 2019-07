Business news: Messico, in primo semestre vendite auto calate del 6,4 per cento su anno

- Nel primo semestre del 2019 in Messico sono state vendute 638.597 automobili nuove, un calo del 6,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, certificato dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), è il più basso negli ultimi quattro anni. Nel solo mese di maggio, il numero di automobili vendute è stato pari a 106.398, l'11,4 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2018. I cali maggiori, riassume il quotidiano "El Financiero" sono stati quelli di Fiat Chrysler con una diminuzione del 28,3 per cento, seguito da Ford con un 16,6 per cento in meno, da Nissan (-14,7 per cento) e Honda (-12,5 per cento). (Res)