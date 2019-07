Rifiuti Roma: oggi tmb Ama aperto, domani riaprono impianti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma, in queste ore, l'unico impianto aperto (anche in virtù dell'ordinanza regionale di venerdì scorso) è quello per il trattamento meccanico biologico di Ama a Rocca Cencia". E' quanto precisa Ama in una nota. "La modulazione dei flussi dei rifiuti e di tutta la logistica a supporto (passaggio dai mezzi più piccoli dedicati alla raccolta alle macchine madri, carico sui bilici, trasporto e avvio a trattamento) deve essere organizzata almeno 24/48 ore prima - continua -. Tutti gli impianti di destino di Roma e del Lazio la domenica sono chiusi. Quanto alla giornata di ieri, accertata in corso d'opera e per le vie brevi solo nella tarda mattinata la disponibilità di un impianto fuori Roma a restare parzialmente aperto, per ragioni tecnico-logistiche è stato concordato con l'operatore stesso, a partire da domani mattina, (8 luglio) il viaggio di consegna dei bilici aggiuntivi già preparati dall’azienda".(rer)