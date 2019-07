Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 8 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono condizioni atmosferiche stabili sul Nordovest, con giornata di bel tempo pressochè ovunque; anche in Liguria ruoteranno i venti da settentrione, favorendo ampio soleggiamento e l'allontanamento delle nubi basse. Clima caldo in Valpadana, ma con temperature in lieve flessione complice un blando rientro più fresco ed umido orientale. Nel pomeriggio isolati acquazzoni non esclusi tra Ossola e VDA. (Rpi)