Ue-Ucraina: domani a Kiev ventunesimo vertice con Tusk, Juncker e Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice, l'Ue ribadirà il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e all'attuazione degli accordi di Minsk. Nell'ultimo Consiglio europeo, i leader dell'Ue hanno deciso nuovamente di prorogare le sanzioni economiche dell'Ue contro la Russia in assenza di progressi. Anche la situazione nel Mar d'Azov e ulteriori misure di sostegno alla regione sono in agenda. I leader condanneranno anche le misure russe sulla concessione della cittadinanza. Inoltre, i rappresentanti dell'Ue e dell'Ucraina si scambieranno opinioni sulle future priorità per le relazioni bilaterali ed esamineranno i prossimi passi nell'attuazione dell'accordo di associazione. I leader esamineranno i progressi nell'agenda delle riforme ucraine, in particolare nella lotta alla corruzione, e il sostegno dell'Ue a questo processo. Anche le riforme nel settore energetico, nell'amministrazione e nel rispetto dello stato di diritto sono all'ordine del giorno. I leader discuteranno il commercio bilaterale e l'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita (Dcfta). L'ultimo vertice Ue-Ucraina si è svolto a Bruxelles il 9 luglio 2018. (Res)