Business news: Brasile, produzione industriale in calo dello 0,2 per cento a maggio

- Nel mese di maggio la produzione industriale in Brasile è calata dello 0,2 per cento rispetto ad aprile. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), certificando il terzo calo mensile dell'anno. Con il risultato di maggio infatti, il settore cancella parte del guadagno dello 0,3 per cento registrato nel mese di aprile, e accumula una perdita complessiva dello 0,7 per cento nei primi 5 mesi del 2019. Per l'Ibge il dato consolida una tendenza negativa per la crescita economica brasiliana relativa al secondo trimestre del 2019, dopo la contrazione del Pil dello 0,2 per cento registrata nella prima che nel primo trimestre dell'anno. Nel confronto con maggio 2018 si è registrata una crescita della produzione del 7,1 per cento. Il dato tuttavia è influenzato dal crollo economico registrato a maggio 2018 a causa dello sciopero dei camionisti che paralizzò il paese. (Res)