Business news: Ecuador, il 16 e 17 luglio a Guayaquil riunione governatori Bid

- Si terrà dal 16 al 17 luglio a Guayaquil, in Ecuador, la nuova riunione annuale dell'assemblea dei governatori della Banca interamericana dello sviluppo (Banco interamericano de Desarrollo, Bid). "Sarà una eccellente vetrina per mostrare le nostre possibilità di investimento e sviluppo" ha detto il presidente Lenin Moreno, festeggiando il ritorno di una riunione dell'organo multilaterale in Ecuador, dopo oltre 40 anni. "Abbiamo fatto in modo che la comunità internazionale sia tornata a credere all'Ecuador", ha aggiunto il capo dello stato rivendicando la politica di rilancio economico meno legata agli schemi dei precedenti governi neo-socialisti. All'appuntamento sono attesi oltre 500 invitati in rappresentanza di 47 paesi da tutto il mondo. (Res)