Business news: Brasile, indice prezzi alla produzione si attesta all'1,43 per cento a maggio 2019

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti all'uscita delle fabbriche, ha registrato a maggio un incremento dell'1,43 per cento su mese. Il tasso è superiore all'1,22 per cento osservato nel mese di aprile di quest'anno, ma è tuttavia ben al di sotto del 2,55 per cento registrato a maggio dello scorso anno. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Secondo il dossier presentato il 3 luglio, il Ppi ha accumulato un tasso di inflazione del 3,99 per cento nei primi cinque mesi del 2019 e un tasso del 7,36 per cento negli ultimi 12 mesi. Diciotto dei ventiquattro settori industriali presi in esame dall'Ibge hanno registrato un aumento dell'inflazione nei loro prodotti a maggio. (Res)