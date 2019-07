Business news: Ecuador, da Banca interamericana di sviluppo nuovo prestito di 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha erogato in favore del governo dell’Ecuador un nuovo prestito di 300 milioni di dollari, nel quadro di un pacchetto complessivo da 1,7 miliardi di dollari da erogare entro il 2021. Lo ha annunciato la presidenza di Quito in un comunicato. “La Bid ha approvato un nuovo prestito per l’Ecuador da 300 milioni di dollari, risorse che fanno parte dei 1,7 miliardi che verranno stanziati da questo organismo di qui al 2021, come appoggio al Piano di prosperità”, recita il comunicato. (Res)