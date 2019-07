Business news: Argentina, governo, da Ue aiuto per modernizzare pmi del Mercosur

- L'Unione Europea aiuterà le piccole e medie imprese del Mercosur ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dall'accordo commerciale firmato dai due blocchi a fine giugno. Lo ha detto il ministro del lavoro dell'Argentina Dante Sica, al termine di un incontro con numerosi imprenditori locali. "L'Ue assegnerà un fondo preventivo di compensazione per il riadattamento delle piccole e medie imprese del Mercosur", ha detto il ministro impegnato come il resto del governo a rispondere alle inquietudini di parte del settore produttivo entrato in allarme per la nuova sfida commerciale. "Dobbiamo iniziare a lavorare fin da oggi all'adattamento e al miglioramento della competitività delle nostre Pmi", ha aggiunto Sica annunciando che nel corso della riunione è stata predisposta l'attivazione di 55 "tavoli settoriali di competitività". Il governo, ha aggiunto Sica, punta ad avanzare nella presentazione anche di un piano di riforma del settore del lavoro. "L'accordo non esige nessun tipo di riforma ma dobbiamo avanzare verso un'economia molto più competitiva", ha sottolineato il ministro. (Res)