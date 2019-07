Africa: Nigeria e Benin aderiscono ad Area di libero scambio continentale

- Nigeria e Benin hanno firmato nel pomeriggio di oggi l’adesione alla nuova Area di libero scambio continentale (Afcfta), il cui lancio ufficiale è atteso proprio per le prossime ore. L’intesa è stata siglata dai rispettivi presidenti, Muhammadu Buhari e Patrice Talon, in occasione del summit straordinario dell’Unione africana (Ua) a Niamey, in Niger. All’Afcfta hanno così aderito 54 dei 55 paesi membri dell’Ua, con la sola eccezione dell’Eritrea. Il lancio della nuova Area di libero scambio continentale è stato definito un momento “storico” dal presidente della commissione Ua, Moussa Faki, poiché giunto dopo 17 anni di duri negoziati. L’iniziativa darà luogo alla più grande area di libero scambio del mondo e, secondo le attese degli esperti, dovrebbe significare una crescita del 60 per cento dell’interscambio tra i paesi del continente entro il 2022. La Nigeria, maggiore economia africana, ha annunciato solo questa settimana l’intenzione di aderire al patto dopo essersi ritirata a sorpresa dai colloqui lo scorso anno. Nel frattempo il commissario dell’Unione africana al Commercio e all’Industria, Albert Muchanga, ha fatto sapere che i governi continentali hanno stabilito che l’accordo diventerà pienamente operativo a partire dal luglio del 2020. (Res)