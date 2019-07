Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno per l’avvio del progetto “Talents In Motion”. Intervengono Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Andrea Toselli, amministratore delegato PwC; Veronica De Romanis, economista Luiss e Stanford University; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Pietro Guindani, vicepresidente Assolombarda; Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano; Andrea Sironi, presidente Borsa Italiana; Marco Gay, presidente Anitec-Assinform e vicepresidente Confindustria Digitale; Aldo Sutter, presidente IBC; Patrizia Fontana, presidente di Talents in Motion; Antonio Calabrò, Advisory Board Talents in Motion; Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; Marco Pezzana, ceo Vitec Imaging Solutions; Luca del Fabbro, presidente SNAM S.p.A.; Valerio Camerano, amministratore delegato e direttore generale A2A e Stefano Domenicali, mministratore delegato Lamborghini.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 (ore 9.00)Il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini depone una corona di fiori presso il Monumento ai Caduti, in occasione del centenario di ANA, l’associazione nazionale Alpini.Largo Caduti Milanesi per la Patria (ore 9.30)Evento Milano #ConiBambini, organizzato da Con i Bambini insieme a Fondazione Cariplo. In apertura l’intervento di Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo; segue Giorgio Righetti, consigliere di amministrazione di Con i Bambini e direttore di Acri; Simona Rotondi, Attività Istituzionali di Con i Bambini; Franca Locati, Progetto Primi Passi - Polo Sperimentale per la prima infanzia e Francesca Silva, Progetto #Tu6scuola. Conclude i lavori Stefano Buffagni, presidente del Comitato di Indirizzo strategico di Con i Bambini e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Modera Geppi Cucciari. Nel corso della giornata saranno diffusi i dati inediti del Rapporto sulla situazione degli asili nido a Milano e in Lombardia realizzato da Con i Bambini e Openpolis.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 11.00)Il presidente ANPAL, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, Domenico Parisi, nell'ambito del tour per le regioni italiane fa tappa a Cesano Maderno, per visitare il Centro per l'impiego di Afol MB.Centro per l'impiego di Afol MB, Corso Europa 12/B (ore 11.00)Incontro "La lotta alla criminalità organizzata: il ruolo della politica e la cultura della legalità”. Intervengono il vicepresidente del gruppo PD al Senato e capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia Franco Mirabelli, i consiglieri regionali Giuseppe Villani e Angelo Orsenigo, il giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi. Coordina Claudia Peciotti del Dipartimento Giustizia e Legalità della Segreteria Regionale del PD della Lombardia.Festa dell’Unità - area fiera di via Colombo angolo SP 13 - Melzo/MI (ore 21.00) (Rem)