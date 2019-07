Ue: Eurogruppo discuterà domani su terzo rapporto sorveglianza rafforzata su Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo discuterà domani in merito al terzo rapporto di sorveglianza rafforzata sulla Grecia. Lo scopo di una sorveglianza rafforzata è monitorare la situazione economica, fiscale e finanziaria, nonché l'attuazione degli impegni politici successivi al programma in un paese che ha completato un programma di aggiustamento economico. Il quadro di sorveglianza rafforzata per la Grecia è stato attivato nel luglio 2018 ed è entrato in vigore dopo che il programma greco finanziato dal Meccanismo europeo di stabilità si è concluso, nell'agosto 2018. I rapporti di sorveglianza rafforzati sono pubblicati trimestralmente. (segue) (Gra)