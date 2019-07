Ue: Eurogruppo discuterà domani su terzo rapporto sorveglianza rafforzata su Grecia (2)

- I ministri discuteranno della situazione di bilancio nella zona euro nel suo complesso, concentrandosi sulle prospettive per il 2020. Il presidente dell'European fiscal board, Niels Thygesen, presenterà la relazione recentemente pubblicata. L'European fiscal board consiglia la Commissione sulla prospettiva di bilancio della zona euro. La Commissione presenterà inoltre la sua valutazione della situazione di bilancio sulla base della sua analisi dei programmi di stabilità del 2019 e delle sue previsioni economiche di primavera e la discussione contribuirà alla preparazione dei progetti di piani di bilancio e delle raccomandazioni per la zona euro per il 2020. (segue) (Gra)