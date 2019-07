Ue-Ucraina: domani a Kiev ventunesimo vertice con Tusk, Juncker e Zelensky

- Al ventunesimo vertice tra Unione europea e Ucraina che si terrà a Kiev domani, i leader riaffermeranno la forza dei legami politici ed economici tra Bruxelles e il paese dell'Europa orientale, oltre a discutere gli sviluppi nelle relazioni bilaterali. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk e quello della Commissione, Jean-Claude Juncker, rappresenteranno l'Ue, mentre l'Ucraina sarà rappresentanta dal presidente Volodymyr Zelensky, per il quale si tratterà del primo summit dopo l'elezione ad aprile scorso. "Il presidente Zelensky e io abbiamo discusso del nostro prossimo vertice Ue-Ucraina, che stabilirà le priorità per le nostre relazioni nel 2020. La nostra decisione congiunta è di organizzare il vertice, come previsto, e abbiamo anche convenuto di rimanere in stretto contatto con il presidente", aveva detto Tusk dopo aver incontrato Zelensky a Bruxelles il 5 giugno. (segue) (Res)