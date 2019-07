Business news: Argentina, produzione gas +7,6 per cento su anno a maggio

- La produzione di gas e di petrolio in Argentina ha registrato a maggio un aumento interannuale rispettivamente del 7,6 e del 4,2 per cento. Lo afferma un comunicato della segreteria per l'Energia del governo argentino, in cui si sottolinea che gli incrementi sono dovuti alla crescita della produzione nel polo estrattivo del bacino di Vaca Muerta, nella provincia patagonica di Neuquen. La produzione di gas, afferma la nota, è risultata la più alta dal 2009, mentre per quanto riguarda la produzione di petrolio si evidenzia un aumento ininterrotto della produzione negli ultimi 15 mesi. A sua volta, afferma il governo, l'aumento della produzione si è riflesso anche in un miglioramento della bilancia commerciale energetica, che ha registrato un saldo attivo nei primi cinque mesi dell'anno. Secondo i dati della segreteria per l'Energia, "tra il 2006 ed il 2013 l'Argentina è passata da un attivo di 6,1 miliardi di dollari a un deficit di 6,9 miliardi", mentre "nel 2018 il passivo è stato di 2,3 miliardi e quest'anno è prevista una chiusura in pareggio di bilancio". (Res)