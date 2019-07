Grecia: elezioni politiche, vittoria per Mitsotakis che domani giurerà come nuovo premier

- I primi risultati parziali delle elezioni parlamentari in Grecia sembrano confermare quanto emerso dagli exit pool. Con il dieci per cento dei seggi scrutinati, Nuova democrazia (Nd) si attesta al 39,8 per cento dei voti e 158 seggi, contro il 31,6 per cento e 86 seggi del partito di governo, Coalizione della sinistra radicale (Syriza). In questo modo appare scontato che Nd avrà la maggioranza in Parlamento per un esecutivo monocolore. Terzo il Movimento per il cambiamento (Kinal) con il sette per cento delle preferenze che dovrebbe ottenere 23 seggi, seguito dal Partito comunista greco (Kke) al 5,3 per cento e 14 seggi, da Soluzione greca con il 3,7 per cento e dieci seggi e il movimento MeRa 25 dell’ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis con il 3,4 per cento dei consensi e nove seggi. Stando a questi risultati parziali, il partito di estrema destra Alba dorata rimarrebbe fuori dal Parlamento con il 2,9 per cento, appena al di sotto della soglia di sbarramento. L'affluenza è stata del 56,70 per cento. (segue) (Gra)