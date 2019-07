Milano: Coldiretti, oltre 700mila persone in visita al villaggio contadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 700mila visitatori per il Villaggio Coldiretti, allestito da venerdì 5 a domenica 7 luglio su una superficie di 200mila metri quadrati attorno al Castello Sforzesco, portando a Milano la più grande fattoria mai realizzata nel centro storico di una città. La rassegna #Stocoicontadini ha ospitato 400 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, stalle, agriasili, fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, pet therapy, agrichef, laboratori, trattori e nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi al fianco di oltre diecimila agricoltori. Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti con il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo sono intervenuti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, quello delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Guido Guidesi e la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Maria Stella Gelmini. Hanno fatto visita al Villaggio Coldiretti anche rappresentanti delle amministrazioni locali come il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all'Agricoltura Luca Rolfi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Numerosi anche gli esponenti del mondo economico, dal presidente dell'Ice Carlo Ferro all'ex ministro Giulio Tremonti, da Stefano Lucchini, Group Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo a Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia; ma anche Gherardo Colombo ex magistrato e presidente Uecoop, Gian Carlo Caselli, presidente comitato scientifico Osservatorio Agromafie, Andrea Fanzago responsabile area povertà della Caritas ambrosiana alla quale la fondazione Campagna Amica ha destinato una tonnellata di prodotti tipici di alta qualità raccolti nel villaggio grazie all'iniziativa di solidarietà la "spesa sospesa". (segue) (com)