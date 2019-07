Roma: controlli Polizia locale sul litorale, sequestrati oltre 10 mila articoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli del gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale sul litorale romano. In questo weekend gli agenti hanno effettuato 54 sequestri amministrativi per un totale di oltre 10 mila articoli venduti abusivamente: costumi da bagno, teli da mare, cappellini da sole e bigiotteria. Quasi 300 i prodotti contraffatti posti sotto sequestro penale, come ad esempio occhiali, costumi, polo a mezza manica e pantaloncini, con tanto di logo di noti marchi di moda. In totale elevate sanzioni per circa 280 mila euro. Sequestrata anche merce alimentare, perlopiù bibite, pannocchie e cocco conservati in condizioni igieniche precarie e con rischi per la salute dei consumatori. Gli agenti sono intervenuti anche in via Oletta e a Viale della Vittoria dove, con l'ausilio del personale e mezzi Ama, hanno proceduto al sequestro di circa 300 kg di merce venduta illecitamente nei mercatini di ciarpame. (rer)