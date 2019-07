Roma: Raggi, cerimonia di addio per neonata abbandonata nel Tevere

- "Accolgo la richiesta del presidente Salvamamme di dedicare una cerimonia di addio alla piccola neonata abbandonata nel Tevere". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi, sottolineando l'importanza di "informare sulla possibilità di partorire in anonimato". A tal proposito, il sindaco ha rimandato al sito "Parto in anonimato" del ministero della Salute. "Roma abbraccia il piccolo angelo e non lo dimenticherà", ha concluso Raggi. (rer)