Ue: Eurogruppo discuterà domani su terzo rapporto sorveglianza rafforzata su Grecia (3)

- Le istituzioni informeranno l'Eurogruppo sui principali risultati dell'undicesima missione di sorveglianza post-programma in Spagna, che si è svolta dal 7 all'8 maggio. La sorveglianza post-programma (Pps) inizia automaticamente dopo la fine di un programma di assistenza finanziaria e continua fino a quando il paese ripaga almeno il 75 per cento dell'assistenza finanziaria ricevuta. Le missioni Pps si svolgono due volte all'anno. Per quanto riguarda il ruolo internazionale dell'euro, i ministri valuteranno i risultati delle consultazioni settoriali della Commissione europea e le ultime analisi economiche della Banca centrale europea per quanto riguarda il ruolo internazionale dell'euro. (Gra)