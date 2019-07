Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Viale della Stazione Laurentina (piazzale metro B Laurentina). Il sindaco di Roma Virginia Raggi inaugura il Corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta. Saranno presenti l’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo e il presidente del IX Municipio Dario D’Innocenti (ore 10)- Nella Sala Carroccio in Campidoglio l’associazione ‘Istituto Romano della Pizza’ presenterà alla stampa la quarta edizione del ‘Pizza Days 2019’. Alla Conferenza stampa, moderata dal giornalista Francesco Certo, caporedattore di Rds Roma, interverranno Marco Di Pietro, presidente dell’associazione ‘Istituto Romano della Pizza;Elio Pautasso, direttore generale dell’Hippogroup Roma Capannelle; Pietro Farina, irettore di Confcommercio Roma; Umberto Fornito, cavaliere della pizza e ‘pizzaiolo dei record’; Sergio Miccù presidente dell’associazione Pizzaiuoli Napoletani; Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione italiana gelatieri. (ore 11)- Cristina Grancio, consigliera capitolina e vicepresidente della commissione Urbanistica partecipa all’incontro pubblico sullo stadio di Tor di Valle convocato nella Sala della Parrocchia S. Mater Ecclesiae, in via Shanghai 8-10. Partecipa anche l’ex assessore all’Urbanistica Paolo Berdini. (ore 18)- Commissione Mobilità. Sopralluogo alla rimessa Atac Magliana per la verifica delle attività di manutenzione (ore 10).- Commissione Cultura. Approfondimento sulla proposta di regolamento per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle attività culturali (ore 14)- Commissione Sport- Area di via dei Compositori- Parco della Selcetta. Aggiornamento sulla situazione attuale (ore 11)- Commissione Turismo- Presentazione di iniziative turistiche volte a far conoscere la città attraverso il cinema e la musica (ore 16). (segue) (rer)