Business news: Uruguay, accordo Ue-Mercosur, impatto positivo su esportazioni locali per 100 milioni di dollari all'anno

- Il governo dell'Uruguay ha stimato che l'accordo su un trattato di libero scambio tra Unione Europea (Ue) e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) - blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay - avrà un impatto positivo sulle esportazioni locali nell'ordine dei 100 milioni di dollari annuali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Rodolfo Nin Novoa, in una conferenza stampa tenuta a Montevideo, di ritorno da Bruxelles. "Possiamo sostenere che il 97 per cento di tutta l'offerta esportabile dell'Uruguay avrà ingresso preferenziale in Europa e calcoliamo che questo avrà un impatto di 100 milioni di dollari annuali" ha detto Novoa, che ha quindi ricordato che l'Ue rappresenta la seconda destinazione principale per le esportazioni locali dopo la Cina. (Res)