Migranti: Alan Kurdi, autorità Malta autorizzano sbarco naufraghi

- I 65 migranti a bordo della Alan Kurdi potranno sbarcare a Malta. Lo ha annunciato il primo ministro maltese, Joseph Muscat. “Dopo colloqui con la Commissione europea e il governo tedesco, Malta trasferirà i 65 migranti a bordo della Alan Kurdi su mezzi delle forze armate che entreranno in un porto maltese. Tutte le persone a bordo saranno immediatamente ricollocate in altri stati membri dell’Unione europea”, ha scritto il primo ministro sul suo account Twitter ufficiale. “Nessuno degli immigranti resterà a Malta, in quanto questo caso non era sotto la responsabilità delle autorità maltesi. Le tre persone a bordo bisognose di cure mediche urgenti saranno immediatamente evacuate”, ha aggiunto il premier. (Res)