Egitto: 21 autisti arrestati per maggiorazione tariffe autobus

- Sono 21 i conducenti di autobus arrestati in Egitto per aver applicato tariffe maggiorate rispetto a quelle nuove fissate dal governo a seguito del taglio ai sussidi sui carburanti. Lo riporta il quotidiano locale “Youm7”. A seguito dell’ultimo taglio ai sussidi previsto dalle riforme economiche disegnate di concerto con il Fondo monetario internazionale (Fmi), il governo egiziano ha aumentato i prezzi dei carburanti e istituito un meccanismo di adeguamento agli standard internazionali. Gli aumenti hanno riguardato anche i prodotti alimentari e i trasporti, con l’esecutivo che ha maggiorato del 15 per cento le tariffe dei microbus al Cairo. Contestualmente, è stato presentato un numero di telefono cui presentare via WhatsApp eventuali violazioni delle tariffe.(Cae)