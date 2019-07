Difesa: Tofalo (M5s) in Vietnam per incontri con rappresentanti governo

- "Sono in viaggio per Hanoi dove nei prossimi giorni avrò una serie di incontri di vertice con i rappresentanti del governo vietnamita e allo stesso tempo incontrerò le aziende italiane che guardano al mercato del sud est asiatico". Lo fa sapere in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, in quota Movimento cinque stelle. "Con il Vietnam - sottolinea Tofalo - c'è una partnership strategica che puntiamo a rafforzare attraverso scambi commerciali di interesse reciproco. Per l'Italia questo rappresenta un'occasione da cogliere, un'opportunità per esportare il made in Italy in un mercato in grande espansione. Il mio viaggio è la naturale prosecuzione del dialogo già attivato dal presidente del Consiglio e dal ministro degli Esteri". (Com)