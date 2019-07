Croazia: ministro Funzione pubblica Kuscevic, "mio destino verrà deciso da premier Plenkovic"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione relativa alle dimissioni del ministro della Funzione pubblica croato Lovro Kuscevic, “è una questione da discutere con il premier” Andrej Plenkovic. Lo ha dichiarato lo stesso Kuscevic, ripreso dal quotidiano croato “Dnevnik”. “Il destino di ogni ministro è nelle mani del capo del governo”, ha spiegato Kuscevic, nei confronti del quale l’opposizione chiede da tempo le dimissioni per una questione relativa a irregolarità fiscali. Il ministro è finito infatti al centro di una polemica dopo che il quotidiano "Jutarnji list" ha reso pubblico il fatto che alcune sue proprietà immobiliari non sono iscritte nel catasto croato. Kuscevic ha poi spiegato che non opporrà resistenza e nel caso “non esiterà un secondo” a dimettersi, nel caso Plenkovic lo richiedesse. (segue) (Zac)