Croazia: ministro Funzione pubblica Kuscevic, "mio destino verrà deciso da premier Plenkovic" (2)

- Nei giorni scorsi il premier e il ministro della Funzione pubblica hanno avuto un colloquio, in seguito al quale Kuscevic ha detto ai giornalisti di avere "toccato l'argomento delle dimissioni". il rappresentante del governo croato ha in ogni caso ribadito come la sua posizione non sia irregolare. "Resta il fatto che tutte le mie proprietà immobili sono trasparenti, che non ho commesso reati e che il mio operato è onorevole", ha affermato Kuscevic. (Zac)