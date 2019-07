Pd: Guerini, Lega e M5s per me pari sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lega e Movimento cinque stelle per me pari sono". Lo ha detto Lorenzo Guerini, del Partito democratico, in un passaggio del suo intervento di chiusura dell'iniziativa di Base riformista a Montecatini terme.(Rin)